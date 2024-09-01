ارتفاع مؤشر بورصة مسقط
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 4759.88 نقطة مرتفعا 13.5 نقطة وبنسبة 0.28 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4746.41 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 2.766 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 32.1 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغ التداول فيها 4.073 مليون ريال عماني.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.074 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.58 مليار ريال عماني.
وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في البورصة 883 ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته 31.92 بالمئة، فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين 257 ألف ريال عماني أي ما نسبته 9.29 بالمئة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني 626 ألف ريال عماني وبنسبة 22.63 بالمئة.
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