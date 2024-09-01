القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلى فى جنوب لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 03:32 مساءً - قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إنه كان هناك تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب اللبناني على مدار الساعات الماضية.

وأضاف أن جيش الاحتلال يجري عمليات تمشيط جوية تحسبًا لوجود أي من عناصر حزب الله في هذه المناطق، أو التحضير لأي عمليات تجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية، وخصوصًا أن يوم أمس شهد عمليتين نوعيتين لحزب الله، أطلق خلالهما المسيرات وأيضًا الصواريخ شديدة الانفجار تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية من بين 6 عمليات نفذها حزب الله على مدار يوم أمس، وذلك ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت 12 بلدة لبنانية على مدار ساعات يوم أمس.

وتابع: "منذ صباح اليوم، فقد دخل القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي بتجديد مهمة قوات الأمم المتحدة، المؤقتة في لبنان حيز التنفيذ، وكانت هناك دوريات مكثفة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)".