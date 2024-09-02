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شولتز: وقف إطلاق النار فى قطاع غزة هو السبيل الوحيد لإطلاق سراح...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 06:35 صباحاً - دعا المستشار الألمانى أولاف شولتز، إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة واصفا إياه بأنه السبيل الوحيد لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وكتب المستشار الألمانى - فى منشور على صفحته الشخصية على منصة x للتواصل الاجتماعى- "إن الأخبار عن الرهائن الستة الذين عُثر عليهم مقتولين فى قطاع غزة تملؤنا بالحزن والغضب".

وأضاف أنه "وفى الوقت نفسه، أصبح من الواضح أن وقف إطلاق النار -الذى يمهد الطريق لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس - يتعين أن يكون على رأس الأولويات الآن" و"ينبغى أن تتراجع الاعتبارات الأخرى".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلى، قد أعلن العثور على جثث 6 من الرهائن لدى حركة حماس، بعد أن كان يُعتقد أنهم ما يزالون أحياء.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجارى- فى مؤتمر صحفى- إن "التقييم الأولى يشير إلى أن الرهائن الست الذين استعيدت جثثهم قتلوا على يد حماس قبل وقت قصير من وصول القوات".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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