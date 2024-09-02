شهيدان وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال مدينة غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 06:35 صباحاً - استُشهد فلسطينيان اثنان وأُصيب آخرون بجروح، اليوم الاثنين، جراء قصف الاحتلال لشقة سكنية في شارع الجلاء شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، بأنه تمكن من انتشال شهيدين وعدد من الإصابات من شقة سكنية، تعود لعائلة الأعرج عند مفترق عبد العال بشارع الجلاء شمال غرب غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 11 شهيدًا وعدد من الإصابات؛ جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة صفد التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وأوضح الدفاع المدني، أنه تم إخلاء المدرسة من النازحين بعد تهديد جيش الاحتلال بقصفها مرة أخرى، في ظل استمرار عملية انتشال جثامين الشهداء والمصابين، إثر القصف الأول لها.

وتُواصل قوات الاحتلال عدوانها برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن استشهاد 40,738 فلسطينيًا، وإصابة 94,154 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.