قوات الشهيد عمر القاسم تطارد جيش الاحتلال بقذائف الهاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - أصدر القائد أبو خالد، المتحدث باسم «قوات الشهيد عمر القاسم» (الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) بلاغاً عسكرياً، أعلن فيه مواصلة «قوات الشهيد عمر القاسم» مطاردة قوات العدو بالهاونات في موقعين كبيرين.

وأوضح: قامت وحدة المدفعية في «قوات الشهيد عمر القاسم»، باستهداف تجمعات قوات العدو في محيط بوابة صلاح الدين وسط مدينة رفح، بالهاونات من العيار الثقيل، وقد أصابت القذائف أهدافها.

وأكدت: قامت وحدة المدفعية في «قوات الشهيد عمر القاسم» بالاشتراك مع مقاتلي سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين)، باستهداف مواقع العدو وتجمعاته في محور نتساريم، بالهاونات من العيار الثقيل، وقد أصابت القذائف أهدافها.

وأكد أبو خالد أن مقاتلي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، في حالة إلتحام ميداني مع أبناء شعبنا وأبطاله المقاومين في مدينة جنين ومخيمها وفي كل أرجاء الضفة الغربية، وأن معركة الشعب الفلسطيني ضد قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، معركة واحدة، وأن المقاومة موحدة في الميدان، وستبقى كذلك.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ332 على التوالي، موقعاً عشرات الشهداء والجرحى.