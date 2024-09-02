انتخابات تونس.. 3 مرشحين للانتخابات قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 02:25 مساءً - أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الاثنين، عن قبول 3 مرشحين للانتخابات هم قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى تونس فى شهر أكتوبر المقبل، فيما يشترط للمرشح تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل فى كل دائرة انتخابية.

كما تشترط الهيئة حصول المرشح على ما يعرف "بالبطاقة عدد 3" وهى وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية.