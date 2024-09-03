الكويت والإمارات يوقعان على 5 مذكرات تفاهم للتعاون المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 08:29 صباحاً - وقعت الكويت مع الإمارات العربية المتحدة على هامش أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الكويتية - الإماراتية خمس مذكرات تفاهم وبرنامجين للتعاون تتضمنوا مجالات البنية التحتية والرياضة والأمن السيبراني والصناعات الدفاعية والاتصالات وتقنية المعلومات.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان الإثنين - إن ذلك جاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير عبد الله علي اليحيا لترؤس وفد دولة الكويت في أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الكويتية - الاماراتية في العاصمة أبوظبي - أن مذكرات التفاهم في مجال أنشطة التقييس، و بشأن التعاون في مجال البنية التحتية، والتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي مجال الأمن السيبراني و المشتريات والصناعات الدفاعية بالإضافة إلى التوقيع برنامجين تنفيذيين للتعاون الثقافي بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2024-2026، بالإضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون التربوي بين الكويت والإمارات 2024-2027، وأخر تنفيذي بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الرياضة للأعوام 2024-2025-2026 .

وترأس وفد دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية الكويتي ، في حين ترأس وفد دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية.

وتم خلال اللجنة إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض أوجه التعاون الثنائي بين كافة القطاعات في البلدين، وبحث ميادين تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات التي تخدم البلدين وشعبيهما الشقيقين.