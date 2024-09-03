الغنيم: المقر الجديد لسفارة الكويت لدى الإمارات.. رمز للروابط القوية بين الشعبين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 08:29 صباحاً - أشاد سفير دولة الكويت في أبوظبي جمال الغنيم بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين الكويت والإمارات وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها انطلاقا من العلاقات الثنائية التاريخية الوطيدة.

واكد السفير الغنيم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب افتتاح المقر الجديد لسفارة دولة الكويت لدى الامارات على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لا سيما الاستثمارية والاقتصادية والثقافية.

وقال إن افتتاح المقر الجديد للسفارة الكويتية «هذا الصرح المعماري المميز في العاصمة أبوظبي يعكس حرص الكويت على تعزيز حضورها وعلاقاتها مع الإمارات كما يتيح لنا تقديم خدمات أفضل لكل المواطنين الزائرين والمقيمين والعمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات».

وأضاف «أن المبنى الجديد ليس مجرد مقر دبلوماسي بل هو رمز للروابط القوية التاريخية والعائلية التي تربط بين شعبينا الشقيقين ولمبدأ (خليجنا واحد) ويعكس قيمنا المشتركة وتطلعاتنا نحو مستقبل أكثر إشراقا» مشيرا كذلك إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

واكد الغنيم أن السفارة الكويتية ستعمل على تعزيز هذه الشراكة من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تخدم مصالح البلدين الشقيقين والتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق في المستقبل مبينا أهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف التنموية للشعبين الشقيقين.

وكان وزير الخارجية عبدالله اليحيا افتتح أمس الاثنين المقر الجديد لسفارة دولة الكويت في أبوظبي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير اليحيا والوفد المرافق له إلى الإمارات وترؤسه الجانب الكويتي في اعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الكويتية - الاماراتية.