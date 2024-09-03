أسعار الذهب تصعد

أسعار الذهب تصعدصعدت أسعار الذهب اليوم وسط تفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر ومع تحول الاهتمام إلى بيانات الوظائف المرتقبة التي قد تقدم المزيد من الوضوح بشأن حجم خفض الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 2504.02 دولار للأوقية (الأونصة) ،بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوع الجلسة الماضية بسبب قوة الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمائة إلى 2535.90 دولار للأوقية.

وربح المعدن الأصفر 21 بالمائة حتى الآن هذا العام، وبلغ مستويات غير مسبوقة، ليصل إلى مستوى تاريخي مرتفع عند 2531.60 دولارًا للأوقية في 20 من أغسطس الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 28.36 دولار للأوقية، وهبط البلاتين نحو واحد بالمائة إلى 921.10 دولار للأوقية، وخسر البلاديوم 1.2 بالمائة إلى 967 دولارًا للأوقية.