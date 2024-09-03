محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تعميق علاقاتها الاقتصادية مع أفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 07:29 مساءً - أكد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 أن بلاده حريصة على تعميق علاقتها الاقتصادية والاستثمارية مع قارة أفريقيا.

وجاء تصريح بن زايد خلال استقباله الدكتور أكينوومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وبحث الرئيس الإماراتي والدكتور أكينوومي أديسينا - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر بأبوظبي - مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية وسبل تعزيزه لتحقيق الأهداف المشتركة ودعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية لما فيه الخير والازدهار لجميع شعوبها.

وأكد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعميق علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع أفريقيا بما يعود بالخيرعلى الجانبين مشيراً إلى الدور المهم الذي تؤديه المؤسسات المالية في هذا المجال.

من جانبه عبر الدكتور أكينوومي أديسينا عن شكره وتقديره لصاحب لرئيس الإمارات للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لدفع عجلة التنمية المستدامة في القارة الأفريقية منوهاً بالتعاون المثمر بين مجموعة البنك الأفريقي للتنمية والمؤسسات الإماراتية المعنية.