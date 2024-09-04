الأمانة العامة للجامعة العربية تحيي يوم الصحة العربي 2024 تحت شعار ”تعزيز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - تحيي الدول العربية الأعضاء يوم الصحة العربي في 4 سبتمبر من كل عام ، والذي يأتي هذا العام تحت شعار " تعزيز نهج الصحة الواحدة"، حيث أقره مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية (60) التي انعقدت 26/5/2024 بجنيف، والذي تضمنت فقرته الأولى الموافقة على طلب جمهورية مصر العربية استضافة فعاليات هذا اليوم.

وقد نوهت السفيرة الدكتورة / هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن موضوع نهج الصحة الواحدة، هو نهج متكامل يهدف إلى تحقيق التوازن بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، من اجل إنشاء طرق جديدة للترصد ومكافحة الأمراض، وصولا إلى تحسين الصحة العالمية، وذلك كدروس مستفادة من جائحة كوفيد 19، وهى الأزمة الصحية البشرية التي سببها فيروس انتقل من الحيوان إلى الإنسان، كما أكدت السفيرة على أهمية تفعيل نهج الصحة الواحدة على كل الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية بما يضمن توفير حياة صحية وآمنة وكريمة للإنسان مع الحفاظ على صحة الحيوان والبيئة على حد سواء، للحد من خطر تفشي الأمراض والأوبئة.

فيما أكدت السفيرة على أهمية دعم التعاون والتنسيق ما بين القطاعات المختلفة في الدول الأعضاء لسد الثغرات في تنفيذ نهج الصحة الواحدة، خصوصا وان الأنظمة الصحية لا تستطيع وحدها التصدي لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وأضافت أبو غزالة بأن مجلس وزراء الصحة العرب يعمل على تعزيز نهج الصحة الواحدة من خلال تبني الاستراتيجيات المختلفة، وتفعيل عمل اللجان المنبثقة عنه، وتعزيز التشارك مع جميع الجهات وأصحاب المصلحة المشتركة، للحد من التهديدات الصحية، وكذلك التعاون مع الشركاء في المنظمات الدولية في هذا الشأن. كما أشارت إلى أن اختيار يوم 4 سبتمبر من كل عام يأتي للاحتفاء بذكرى تأسيس مجلس وزراء الصحة العرب.