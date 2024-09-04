حزب الله يعلن استهداف موقع المرج ‏بالأسلحة الصاروخية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 04:29 مساءً - أعلن حزب الله ، اليوم الأربعاء، استهداف موقع المرج ‏بالأسلحة الصاروخية، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

حزب الله يستهدف موقع المرج ‏بالأسلحة الصاروخية

وقبل وقت سابق، أعلن حزب الله في لبنان،أنه استهدف موقعين عسكريين تابعين لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته، وردًا ‏على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الإثنين، مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

كما قال حزب الله إنه استهجف أيضا مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‏