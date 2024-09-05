دوت الخليج -

استقرت أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، ولم يطرأ عليها تغير يذكر وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية والتي قد توفر المزيد من المؤشرات حول حجم خفض سعر الفائدة المتوقع هذا الشهر. استقرت أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، ولم يطرأ عليها تغير يذكر وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية والتي قد توفر المزيد من المؤشرات حول حجم خفض سعر الفائدة المتوقع هذا الشهر. وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2494.73 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2524.90 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.21 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 910.50 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 930.76 دولار.

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