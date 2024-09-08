ارتفاع حصيلة الشهداء فى غزة إلى 40972 والإصابات إلى 94761 منذ بدء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 02:25 مساءً - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40972، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94761 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع؛ مما أسفر عن استشهاد 33 فلسطينيا وإصابة 145 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.. موضحة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.