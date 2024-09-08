تحت المراقبة منذ 20 عاما.. الأمن المغربي يعتقل ملك التهريب ”البارون ليموني”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 05:34 مساءً - ألقت قوات الأمن في تطوان شمال غرب المغرب بناء على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، القبض على عزيز المعروف باسم "ليموني" أحد كبار بارونات تهريب الحشيش.

وهرّب "ليموني" (54 عاما) كميات كبيرة من المخدرات على مستوى مضيق جبل طارق بالتنسيق مع تجار المخدرات من جنوب إسبانيا.

وحسب صحيفة "Narco Diario" الإسبانية المتخصصة في شؤون تهريب المخدرات، فقد تم تنفيذ عملية التوقيف من قبل فرقة أمنية مختصة صباح الجمعة 6 سبتمبر 2024 بمزرعة يملكها الموقوف في بلدة الفنيدق بعدما ظل مراقبا على رادار الأمن لمدة 20 عاما.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاعتقال يعد ضربة قاصمة لمنظمة "ليموني" الإجرامية في الفنيدق، حيث يعد زعيم إحدى الشبكات التي كانت تسيطر على جزء كبير من سوق تجارة المخدرات، وتعمل على تهريب كميات كبيرة بشكل روتيني إلى أوروبا في العقود الأخيرة.

وتوضح مصادر مختلفة أن "شبكة ليموني" كانت قادرة على تهريب 40 ألف كيلوغرام من المخدرات سنويا بمتوسط أكثر من ثلاثة أطنان شهريا، مما يعطي فكرة عن حجم وأهمية البارون الذي تم القبض عليه.