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ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على سوريا لـ16 قتيلا و36 جريحا

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - أكد خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على عدة مواقع في محيط مدينة مصياف السورية إلى 16 قتيلًا و36 جريحًا بعضهم في حالة خطيرة.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن عدوانًا إسرائيليًا جويًا استهدف مساء أمس الأحد، عدة مواقع في مصياف وريف حمص وسط سوريا، وتسبب في أضرار مادية واسعة.

ووفقًا لمصدر عسكري سوري، نفّذت إسرائيل عدوانًا جويًا من اتجاه شمال غرب لبنان، مستهدفًا مواقع عسكرية في المنطقة الوسطى.

وأكد المصدر أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها، إلَّا أنّ الهجوم أسفر عن استشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، كما تسبب العدوان أيضًا في أضرار جسيمة على طريق مصياف وادي العيون، إلى جانب اندلاع حريق كبير حاولت فرق الإطفاء السيطرة عليه.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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