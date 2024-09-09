رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية في الأردن يلتقي بوزير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - استكمل السيد السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية، جولته الهادفة إلى مقابلة مختلف شركاء العملية الانتخابية بلقاء معالي السيد/ حديثة جمال الخريشة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني، الذي أطلعه على أنشطة وبرامج الوزارة التثقيفية المتعلقة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للمواطنين، ومبادرات التوعية التي أطلقتها الوزارة لتجشيع الناخبين بشكل عام وخاصةً فئة الشباب على المشاركة الأيجابية والفعالة في االاستحقاق الانتخابي المقبل.

بدوره، نقل السفير/ الذوادي رئيس البعثة تحيات معالي الأمين العام، وأثنى خلال اللقاء على الجهود المبذولة من قبل الوزارة في مجال التوعية الانتخابية، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه المساعي المقدرة في مشاركة واسعة من قبل كافة فئات الشعب الأردني في الانتخابات المقبلة.