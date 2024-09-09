مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إنهاء العدوان على غزة أولوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 01:32 مساءً - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم /الاثنين/، إن إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عام في قطاع غزة يمثل أولوية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن تورك طالب - في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة ال(57) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف - الدول بالتحرك بشأن "التجاهل الصارخ" من جانب الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف تورك "يتعين على الدول ألا تقبل، ولا يمكنها أن تقبل، التجاهل الصارخ للقانون الدولي، بما يشمل القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية، لا في هذا الموقف ولا في أي موقف آخر".

وأشار - في كلمته - إلى رأي أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في يوليو الماضي وصفت فيه احتلال إسرائيل بأنه غير قانوني، وقالت "إن هذا الوضع يجب "معالجته على نحو شامل"، ورفضت "إسرائيل" رأي المحكمة.