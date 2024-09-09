جوزيب بوريل: ما يحدث في غزة يعد هجوما إسرائيليا مروعا وليس دفاعا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 05:25 مساءً - أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن ما يحدث في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي يعد هجوما مروعا وليس دفاعا عن النفس، ويمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

وقال بوريل - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين من أمام معبر رفح البري -: "إننا إذ ندين بأشد العبارات هجوم السابع من أكتوبر لكنه لا يمكن أن يبرر بهجوم آخر مروعا مثل ما يحدث حاليا".. مشددا على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة فضلا عن ضرورة توفير المساعدات الإنسانية.