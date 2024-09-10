إسرائيل تعيد فتح معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن أمام المسافرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 08:33 صباحاً - أعلنت سلطة المطارات والموانئ الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن أمام المسافرين، واستمرار إغلاقه أمام الحركة التجارية.

ويأتي القرار الإسرائيلي بعد يوم من إعلان الأردن أنه سيُفتح جسر الملك حسين "معبر اللنبي - الكرامة"، اليوم الثلاثاء، أمام حركة السفر عند الثامنة صباحًا مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن.

وأهابت المديرية بالمسافرين التقيّد بالمواعيد والتعليمات توفيرًا لوقتهم وجهدهم، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

يأتي ذلك بعد يومين من مقتل ثلاثة إسرائيليين في عملية إطلاق نار عند معبر الكرامة، على الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، بعد أن أكد جيش الاحتلال، في بيانه، أن منفذ العملية جاء من الأردن على متن شاحنة باتجاه المعبر وأطلق النار على القوات التي تحرس المعبر.

ومن جهتها؛ أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أول أمس الأحد، أنّ الجهات المعنية تتابع التحقيقات في حادث إطلاق مواطن أردني النار في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين، الذي تسيطر عليه إسرائيل، وأدى إلى مقتل 3 إسرائيليين.

وقال السفير الدكتور سفيان القضاة، المتحدث باسم الخارجية الأردنية، إنّ التحقيقات الأولية أكدت أنّ الحادث الذي قتل فيه مطلق النار أيضًا عمل فردي.

وشددت الوزارة على موقف الأردن الثابت تجاه رفض وإدانة العنف واستهداف المدنيين لأي سبب كان، والداعي إلى معالجة كل الأسباب والخطوات التصعيدية التي تولده.