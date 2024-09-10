رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية في الأردن يزور المركز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 08:33 صباحاً - استكمالاً للاجتماعات التي عقدها السفير/ خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، التقى السفير/ الذوادي بالسيدة/ سمر الحاج حسن، رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، في مقر المركز، حيث أطلعت السيدة/ سمر رئاسة البعثة على الجهود التي يقوم بها المركز منذ إعلان الهيئة عن الرزنامة الانتخابية، بالإضافة إلى أنشطة المركز في مراقبة الانتخابات، واستقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترتكب خلال العملية الانتخابية.

وبدوره، أشاد السفير/ الذوادي بجهود المركز الوطني لحقوق الإنسان الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، كما أثنى على التطور السياسي والتشريعي الذي جاء نتيجة التوصيات الملكية، مؤكداً على أهمية مشاركة الأحزاب والمرأة والشباب في هذا الاستحقاق الانتخابي. وخلال اللقاء، قام رئيس البعثة بزيارة إلى غرفة عمليات المركز، حيث جرى استعراض منهجية العمل الذي يتبعها المركز في المراقبة الالكترونية، وتلقي شكاوي الناخبين التي يتم إرسالها بشكل فوري إلى الهيئة حتى يتم معالجتها. وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان على أهمية التعاون بين مختلف شركاء العملية الانتخابية سعياً لإنجاحها وخروجها على النحو المأمول.