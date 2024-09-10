اجتماع هيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية لمتابعة مخرجات ”قمة البحرين”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعا اليوم /الثلاثاء/ على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مملكة البحرين وذلك قبيل انطلاق أعمال الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وتناقش اللجنة تقريرا نصف سنوي أعدته الهيئة على مستوى المندوبين الدائمين حول متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة التي عقدت في البحرين.

وتتكون الهيئة من البحرين رئيسا وعضوية كل من السعودية والعراق والمغرب وموريتانيا واليمن بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .

وتعتبر هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات هي الآلية العربية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية.