أبو الغيط: القوى الكبرى غير قادرة على إيقاف جرائم الاحتلال في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 01:32 مساءً - قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إننا نقترب من مرور عام على الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، حيث استشهد ما يقارب من 17 ألف طفل فلسطيني، و11 ألف امرأة.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أن العدوان لم يقتصر على غزة الصامدة بل شمل جنوب لبنان والضفة الغربية.

ولفت إلى أن القوى الكبرى في العالم لا ترغب في إيقاف جرائم الاحتلال أو لا يستطيع إيقاف تلك الوحشية، الاحتلال مدان بالقتل ومجرد من الإنسانية.

وأوضح أن الاحتلال يعتبر نفسه أنه باق أمد الدهر، فهو تعمل على تصفية القضية الفلسطينية.