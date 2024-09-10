ارتفاع مؤشر بورصة مسقط

ارتفاع مؤشر بورصة مسقطأغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4748.38 نقطة، مرتفعا بـ 3.4 نقطة وبنسبة 0.07 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4744.99 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و254 ألفا و704 ريالات عمانية، منخفضة بنسبة 28.2 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 3 ملايين و141 ألفا و456 ريالا.

وأظهر التقرير الصادر عن بورصة مسقط، أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.039 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 24.56 مليار ريال.