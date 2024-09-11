استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة للحصول على تلميحات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2518.22 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 2547.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 28.40 دولار للأوقية.. وربح البلاتين 0.6 في المائة إلى 943.10 دولار وصعد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 973.78 دولار.