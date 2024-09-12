أبو الغيط يستقبل المفوض العام للاونروا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 07:36 صباحاً - استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمقر الأمانة العامة اليوم الأربعاء، حيث استمع إلى شرح مفصل قدمه الأخير حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الدموي وفي الضفة الغربية مع تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية، إضافةً إلى التحديات التي تواجهها الوكالة على الصعيدين المالي واللوجيستي جراء استمرار استهداف الجيش الإسرائيلي لمقراتها وموظفيها وتزايد المساعي الاسرائيلية الرامية لتعطيل عمل الوكالة.

وأوضح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن دعم الجامعة العربية الكامل لمهمة الأونروا وعملها، وما تقوم به لمساندة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الدول المانحة في الوفاء بالتزاماتها واسهاماتها في موازنة الوكالة خاصةً في الوضع الحساس الذي يعيشه الفلسطينيون اليوم.