حاملة الطائرات الأمريكية ”روزفلت” تغادر الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 07:36 صباحاً - أنهت وزارة الدفاع الأمريكية مهمة حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" في الشرق الأوسط، وقررت إعادتها إلى قاعدتها، وفقًا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أمريكيين.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمر حاملة الطائرات روزفلت بتمديد انتشارها لفترة قصيرة والبقاء في المنطقة، بينما تم دفع حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" للوصول إلى المنطقة بشكل أسرع.

وعززت إدارة بايدن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة للمساعدة في الدفاع عن إسرائيل من الهجمات المحتملة من قبل إيران ووكلائها وحماية القوات الأمريكية.

وزعم القادة الأمريكيون في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة أن وجود حاملة طائرات أمريكية والسفن الحربية المرافقة لها كان بمثابة رادع فعال في المنطقة، وخاصة بالنسبة لإيران.

ومنذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، كان هناك وجود مستمر لحاملة طائرات في المنطقة وحولها، فيما قررت الإدارة الأمريكية تعزيز هذا الوجود بحاملة إضافية.