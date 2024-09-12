الدولار عند أعلى مستوى في 4 أسابيع

الدولار عند أعلى مستوى في 4 أسابيعارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع مقابل اليورو خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن عززت مؤشرات على بعض الثبات في التضخم بالولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) سيتجنب خفض أسعار الفائدة بشكل كبير الأسبوع المقبل.

وارتفع الدولار مقابل الين عقب جلسة متقلبة أمس شهدت انخفاض العملة الأمريكية بنحو 1.24 في المائة إلى أدنى مستوى هذا العام قبل أن تعوض كل خسائرها عقب صدور بيانات أسعار المستهلكين.

وارتفع الدولار 0.31 في المائة إلى 142.805 ين، بعد أن ارتفع في وقت سابق بنحو 0.41 في المائة.. وهبط إلى 140.71 ين للمرة الأولى منذ 28 ديسمبر في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.2 في المائة الشهر الماضي، وهو ما يماثل التقدم الذي أحرزه في يوليو.. ولكن باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر 0.3 في المائة، بعد زيادة بلغت 0.2 في المائة في الشهر السابق.

واستقر اليورو عند 1.10165 دولار، ليظل قريبًا من المستوى المتدني الذي سجله أمس الأربعاء عند 1.1002 دولار، وهو الأضعف منذ 16 أغسطس.

كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3050 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.30025 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 20 أغسطس.