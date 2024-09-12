دوت الخليج -

أسعار الذهب ترتفع 0.4%

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، بعد أن عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية من التوقعات بخفض البنك المركزي الأمريكي من سعر الفائدة خلال الأسبوع المقبل. أسعار الذهب ترتفع 0.4%سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، بعد أن عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية من التوقعات بخفض البنك المركزي الأمريكي من سعر الفائدة خلال الأسبوع المقبل. وبلغ ارتفاع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة محققة 2521.29 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة إلى 2548.90 دولار. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 28.81 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.8 بالمائة إلى 958.59 دولار، كما صعد البلاديوم 1.5 بالمائة إلى 1023.12 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من يوليو الماضي.

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