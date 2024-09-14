أخبار عربية

حزب الله: قصفنا قاعدة ومخازن ودبابة لجيش الاحتلال

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 06:31 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، تنفيذ عمليتين نوعيتين، ردًا على ‌‏اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل، خصوصًا في بلدة ‏الأحمدية.

وقال حزب الله في بيان، إنه قصف ‌‏المقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.‏

وأشار إلى استهداف دبابة ميركافا على طريق (‏رويسات العلم – زبدين) بصاروخ موجه أصابتها بشكل مباشر، ما أدى الى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها.‏

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ 8 أكتوبر الماضي، تبادلًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، أغلبهم مدنيون لبنانيون.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا