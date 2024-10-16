الامانة العامة للجامعة العربية تعقد الاجتماع 89 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:44 صباحاً - يعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع (89) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة يومي16و17 اكتوبر 2024، وهو على المستوى الوزاري ويمثله الدول أعضاء المكتب التنفيذي التالية (مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق، دو)لة فلسطين، دولة قطر، جمهورية القمر المتحدة، المملكة المغربية)، "وقد سبقه الاجتماع (70) للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العربي خلال الفترة 13-15 اكتوبر 2024.

يناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله ومنها أخر المستجدات بشأن عقد مؤتمر الإسكان العربي الثامن وموضوعه "العمران المستدام: تحديات وآمال واعدة " خلال الفترة 17-19/12/2024 بالعاصمة الجزائر- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، واختيار موضوع شعار يوم الإسكان العربي للعام 2025، وكذلك التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكذلك التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة، وكذلك أهم التجارب في الدول العربية حول السكن الاجتماعي، وأهم التجارب حول المشاريع الرائدة في الدول العربية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير. ويتناول المكتب أيضاً دعم جمهورية الصومال في مجال تدريب الكوادر بقطاع الإسكان والتعمير، ودعم الجمهورية اليمنية في إعادة الإعمار، وعرض الدراسات والتجارب حول إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والكوارث الطبيعية، ودعم فلسطين لتحقيق إسكان مستدام للمواطن الفلسطيني.