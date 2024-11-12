حزب الله يتصدى لمسيّرة إسرائيلية في النبطية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:39 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني تصديه لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450" في أجواء النبطية، وإجباره على مغادرة أجواء لبنان.

وذكر حزب الله​ في بيانه، اليوم الثلاثاء، "أنه تصدّى مقاتلو حزب الله لطائرة مسيّرة إسرائيليّة من نوع "هرمز 450" في أجواء ​النبطية​، وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي برصد عدد من الطائرات المسيرة في أجواء مدينة عكا شمال فلسطين المحتلة، إذ قامت مروحيات الاحتلال الإسرائيلي بملاحقتها.

وقال مصدر عسكري، إنّ الحادثة لا تزال مستمرة في الوقت الحالي، بينما يجري تتبع المسيرات في المنطقة.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار بشكل متكرر في منطقة خليج حيفا، وسط حالة من القلق من إمكانية تسلل إحدى الطائرات المسيرة إلى المنطقة.

ودوت صفارات الإنذار بشكل مستمر في الجليل الغربي والساحل الشمالي، إذ لم تُحدد بعد تفاصيل دقيقة حول مصدر التهديد.