شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يطلق رابع أغنيات ألبومه الجديد باسم "حلفتك بالليالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النجم رامي صبري إطلاق أغانى ألبومه الجديد "النهايات أخلاق"، حيث أطلق قبل قليل أغنيته الرابعة باسم "حلفتك بالليالي".

الأغنية الجديدة من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمر الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وتأتى الأغنية بعد إطلاق 3 أغاني عصر اليوم، وهى "النهايات أخلاق" و"بين الحيطان" و"بحكي عليكي".

وتقول كلمات أغنية حلفتك باليالى:

بتوحشني ولو اودام عيني وشايفك ولما تغيب بتاخد حتة مني معاك

فوحياتي ولو ليا غلاوة عندك

متبعدنيش بعيد عنك

مفيش نبعد ومش هنساك

حلفتك بالليالي والشوق اللي ما بينا خليك جمبي استنى انا بعدك مش هرتاح

عايزاك تفضل وباقي ع الوعد على اتفاقنا انسى حكاية فراقنا وبلاش نعيش في جراح

حلفتك بالليالي والشوق اللي ما بينا.. خليك جمبي استنى انا بعدك مش هرتاح

عايزاك تفضل وباقي ع الوعد على اتفاقنا انسى حكاية فراقنا وبلاش نعيش في جراح

بكلم نفسي لو زعلك مطول يوم

وعيني بتصحى وبفكر مشوفش النوم

فتتخيل لو انت روحت مني أموت

مفيش من بعد صوتك صوت

دا قلبي نبضه مش هيقوم

حلفتك بالليالي