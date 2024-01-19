بحضور هشام جمال.. ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى "منى" بحضور خطيبها المنتج والفنان هشام جمال.

ونشرت ليلى، صور من الاحتفالية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد بنوتي ونسختي الصغيرة اللي مش مصدقة إنها بتكبر قدام عيني.. ما شاء الله ربنا يحفظك يا حبيبتي".

وكانت ليلى زاهر، قد احتفلت بخطوبتها على هشام جمال في يناير الجاري 2024 .

ونشر "هشام" صور من حفل الخطوبة التي اقتصرت على حضور عدد من الأهل والأصدقاء عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قرايك الفاتحة وان شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعي لنا بالتوفيق والسعادة والخير".

وتعاونت ليلى أحمد زاهر مع خطيبها من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا.

