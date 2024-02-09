رحلة نيلية لضيوف حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دعت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عدد من ضيوف حفل الافتتاح المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة برحلة نيلية قبل ساعات من التواجد على السجادة الحمراء.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على "انستجرام مقاطع فيديو عبر الاستوري وأوضحت خلاله قيام إدارة المهرجان بدعوة ضيوف المهرجان من أبرز النجوم وصناع السينما المصرية في رحلة نيلية بمحافظة الأقصر منهم الفنان صبري فواز، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج مجدي أحمد علي، المخرج خيري بشارة، وحرصت على الترحيب بهم مديرة المهرجان عزة الحسيني.

تفتتح وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني اليوم الجمعة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 13 هذا العام برئاسة السيناريست سيد فؤاد وذلك بمعبد الأقصر بحضور 34 دولة أفريقية وعدد من الدول الأوروبية الذين يشاركون بأعمالهم السينمائية في مسابقات المهرجان المختلفة وسيتم بث الحفل على الهواء مباشرة على قناة "نايل سينما" وشبكة تلفزيون "الحياة".

