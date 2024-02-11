شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تروج لمسلسل "لحظة غضب" لعرضه على المنصة حصريًا فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منصة watch it الرقمية الكشف عن الدعاية الترويجية لمسلسل "لحظة غضب" بطولة الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين، حيث يعرض على المنصة حصريًا، وهو من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وتصدرت الفنانة صبا مبارك البوستر الرئيسى للعمل ممسكة بعصا ولم تظهر بوجهها .



لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب يشارك في بطولته كلا من صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، وعدد كبير من الفنانين، ومن المقرر أن يشارك عدد من ضيوف الشرف .

وعرض للمنتج طارق الجنانيى الفترة الماضية مسلسل "حالة خاصة" بطولة طه دسوقى وغادة عادل، ولاقى المسلسل إعجاب الجمهور بما يناقشه من مرض التوحد الذى يعانى منه بطل العمل نديم – طه دسوقى، والذى يرغب ان يعمل في مكتب محاماة كبير بسبب وصية امه قبل وفاتها، وهو ما كشفته الاحداث حيث رغبت أمانى النجار المحامية – غادة عادل في تعيين نديم فى مكتبها نظرا لعبفريته وقدراته الغير عادية .

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.