نادين نسيب نجيم تحضع لجلسة تصوير جريئة.. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة نادين نسيب نجيم، مؤخرا لجلسة تصوير جريئة كشفت عنها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت نادين، الصور، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "سأتوقف عن ارتداء الأسود عندما يجعلون لونا أسود".

وظهرت "نادين نجيم" بإطلالة أنيقة وهي ترتدي فستان أسود قصير.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا جماله، قمر، فتاتي الرائعة، ملكة، واو ، رائع، قطعة من الجمال والأناقة".

يذكر أن، نادين نجيم عُرض لها مؤخرًا الجزء الثاني من مسلسل "صالون زهرة" على منصة شاهد VIP، كما حازت عن دورها في العمل على جائزة أفضل ممثلة فئة الممثلات بحفل Joy awards الذي أقيم في الرياض.

