أحمد فؤاد سليم كبير العيلة من بيت الرفاعي إلى المعلم فى دراما رمضان 2024

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما اعتاد الفنان القدير أحمد فؤاد سليم على اختيار أدوار مختلفة ومميزة مع كل عمل يقدمه، وهو ما ظهر جليًا ضمن اختياراته الذى يظهر بها في كل عمل يقدمه، وبالتالي بات الجهور شغوفًا بما سيقدمه خلال دراما رمضان المقبل.

أحمد فؤاد سليم فى مسلسل المعلم

أحمد فؤاد سليم ظهر خلال برومو عملين منتظرين ضمن دراما رمضان، بداية بمسلسل بيت الرفاعى مع أمير كرارة، وهو الدور الذى يبدو أنه يحمل مفاجآت عديدة خلال الأحداث في حين المسلسل الثانى هو المعلم مع مصطفى شعبان والتي تدور أحداثه داخل شادر سمك.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.



أحمد فؤاد سليم خلال برومو مسلسل بيت الرفاعى

يذكر أن أمير كرارة قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

فى حين مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، هاجر أحمد ، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.