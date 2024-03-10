تكريم لاميس الشرنوبى أمًا مثالية في احتفالية قصور الثقافة بالمرأة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - كرمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني 38 أمًا مثالية من العاملات في الهيئة على مستوى الأقاليم الثقافية وديوان عام الهيئة.

جاء ذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية، التى أقامتها الهيئة تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، أمس على مسرح السامر بالعجوزة، والتي نظمتها الإدارة العامة لثقافة المرأة التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى.

وضمت أسماء الأمهات المكرمات من العاملات في الهيئة على مستوى الأقاليم الثقافية وديوان عام الهيئة في الاحتفالية، لاميس الشرنوبى، وكيل وزارة الثقافة، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمشرف التنفيذي لملتقى أطفال المحافظات الحدودية.

ومن جهتها عبرت لاميس الشرنوبى، وكيل وزارة الثقافة عن سعادتها بهذا التكريم والمشاركة في هذه الاحتفالية السنوية الكبرى بتكريم المرأة المصرية، مقدمة الشكر الجزيل إلى قيادت قصور الثقافة وعلى رأسهم رئيس الهيئة عمرو البسيونى.

وكرمت الهيئة 16 شخصية نسائية تقديرا لدورهن البارز في المجتمع وإسهاماتهن في مختلف المجالات، وهن، الإعلامية القديرة سناء منصور، والإعلامية دعاء عامر، والفنانة الكبيرة مديحة حمدي، والفنانة التشكيلية د. علية عبد الهادي، وذلك في المجال الفني.

أما المجال العلمي فكرمت الهيئة الدكتورة هبة صلاح الدين حامد الأستاذ بكلية البنات جامعة عين شمس، والدكتورة منال عمر أستاذ ورئيس وحدة الطب النفسي بمركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس، الدكتورة هالة رمضان أستاذ علم النفس ومدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة سهير صفوت أستاذ النظرية الاجتماعية بكلية التربية جامعة عين شمس.

وفي مجال مؤسسات المجتمع المدني تم تكريم كل من الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، د. سميرة لوقا مدير أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمرأة، مارجريت صاروفيم لدورها التنموي في محافظة المنيا، وتدير حاليا مبادرة (ازرع) للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

وفي المجال الرياضي كرمت السباحة آية أيمن عباس، ومن الشخصيات العامة تم تكريم كل من د. إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعضو مجلس إدارة نادى الصيد المصري، شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، د. أميرة سمير تاوضروس الأستاذ بقسم الحوسبة الاجتماعية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والمدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، بينما تكرم .د. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين في مجال التميز.

كما شهد الحفل تكريم مرفت حامد من إدارة ثقافة المرأة بالهيئة العامة لقصور الثقافة .

وشهد الحفل تكريم 12 شخصية نسائية من الأقاليم الثقافية ممن ساهمن بدور بارز في أحد مجالات التنمية في محافظاتهن.

جاء الحفل بحضور العديد من القيادات الثقافية بالهيئة والإعلاميين.

وفي الختام قدم عرض فني لفرقة كورال مركز الجيزة الثقافي "فكرة" بقيادة المايسترو د. صلاح مصطفى، حيث قدمت الفرقة مجموعة من عروضها الفنية منها، "وقف الخلق جميعا، "أحن قلب أنت يا أمي"، "نص الدنيا"، "أنا بنت من البنات" وغيرها.

