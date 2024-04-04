حسام حبيب: مطلعتش من بيت أهلي غير على شيرين.. وبحس إنها صاحبي الولد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

رد الفنان حسام حبيب على الجدل الخاص بعلاقته السابقة بالنجمة شيرين عبدالوهاب، وعن تصنيفها بين الجمهور بأنها من أشهر العلاقات السامة.

وقال في لقائه مع المذيعة منى عبدالوهاب في برنامج ع المسرح: "للأسف تصرفات شيرين وقت غضبها، خلت الناس تقول إن العلاقة دي توكسيك، لكن ده مش الحقيقي، والست لما بتغضب مينفعش تحاسبها".

وأضاف حبيب: "ارتباطي بشيرين ارتباط صداقة ومن مميزات شيرين إني بحس إنها صاحبي الولد، مش زي البنات، يعني مبتتكلمش في المواضيع اللي البنات اللي بيتكلموا فيها مبتنمش على حد مبتحسبهاش حسابات البنات".

واستطرد: "شيرين أول بني آدمة اتجوزها وأعيش معاها، أنا عمري ما عيشت برا بيت أهلي، طول عمري عايش مع أمي وأختي بعدها رحت على العيشة مع شيرين، شيرين مكانش في بيني وبينها معاملة الزوج والزوجة احنا دايمًا كنا عايشين أصدقاء".

وعلق حسام حبيب على سؤال منى عبد الوهاب "الناس كانت مستكتره شيرين عليك"، قائلا: "الناس ممكن تكون كانت مستكترة شيرين عليا لأن حسابات الناس حسابات دنيوية جدًا، واحدة مكان شيرين كانت ممكن تقول هروح اتجوز واحد غني ولا اتجوز واحد أكبر مني في السن يستوعبني، لكن أنا في نفس سنها تقريبًا وأصحاب كإننا اتنين ولاد قاعدين مع بعض، لكن شيرين شخص بسيط جدًا وبتاخد سعادتها من حاجات بسيطة جدًا".

وأكمل حديث: "للأسف في لحظات الغضب حصل من شيرين حاجات خلت الناس تقول إن دي علاقة توكسيك، لكن ده مش حقيقي وأنا وهي أصحاب لحد النهاردة رغم الانفصال".

جدير بالذكر أن شيرين أطلت على جمهورها في رمضان 2024 من خلال استضافتها في برنامج بيج تايم بودكاست، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة على قناة MBC مصر.