زواج طليقة حسن شاكوش يحدث ضجّة.. وهذا ما كشفته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصبح اسم ريم طارق، طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، محط اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، بعد تداول صور من حفل زفاف كان يُعتقد أنّها العروس فيه.

وتساءل الناس عن هوية العريس، ولماذا لم تعلن ريم بنفسها عن الزواج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهل الصور المتداولة حقيقية أم لا، في حين أكّد البعض أنّها العروس والبعض الآخر شكّك في ذلك.

ريم أعربت عن دهشتها من الصور، وأكّدت في تصريحات صحفية أنّها لم تتزوج، وأنّ العروس تشبهها في الملامح ولكنها ليست هي.

هذه ليست المرّة الأولى التي يُشاع عن زواج ريم طارق، فقد تمّ تداول إشاعة خطبتها لمطرب شعبي في شهر نيسان (أبريل) الماضي، لكنها نفت ذلك وأعلنت عن اتخاذ إجراءات قانونية ضدّ الصفحات التي نشرت تلك الإشاعة.

ريم وشاكوش كانا محط اهتمام الجمهور في الموسم الرمضاني الماضي، بعد مشاركتهما في برنامج “رامز جاب من الآخر”، الذي يعتمد على فكرة استضافة شخصين متشاحنين لحل الخلاف بينهما.

ريم رفضت استكمال تصوير الحلقة بعد رؤية شاكوش أمامها، ورغم محاولات رامز إقناعها بالتصوير إلّا أنّها أصرّت على رفضها، وكاد الأمر يتطور إلى اشتباك كلامي بينهما.

ريم وحسن كانا محط اهتمام الجمهور بسبب انفصالهما والأزمات التي نشبت بينهما بعد الطلاق، وتبادلا الاتهامات التي وصلت إلى المحاكم وما زالت قائمة حتى الآن.http://bitajarod.com/wp-content/uploads/2024/05/12.jpg http://bitajarod.com/wp-content/uploads/2024/05/11.jpg