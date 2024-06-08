منى زكي تتألق بفستان صيفي أزرق وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات الكاميرات صورا للممثلة المصرية منى زكي، من حفل زفاف الممثلة المصرية جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ.

وظهرت منى في الصور بفستان صيفي أنيق باللون الأزرق، جاء بقصة واسعة وطويلة، تميز بوردة حمراء في الأسفل، وجاء بحمالات رفيعة، مع فتحة عند الخصر من الوسط، ومكشوف قليلا عند الصدر.

والفستان من تصميم دار "Rabanne" يصل سعره إلى 130 ألف جنيه أي ما يعادل 2737 دولار.

ومن الناحية الجمالية، تركت منى شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مموجة، وطبقت مكياجا قويا أبرز ملامحها بطريقة ناعمة.

