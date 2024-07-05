شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم عصابة الماكس لـ أحمد فهمى يحقق 18 مليون جنيه فى 21 يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم عصابة الماكس بطولة النجم أحمد فهمى فى آخر ليلة عرض فى السينمات إيرادات بلغت 481 ألفا و236 جنيها فى شباك التذاكر، لتبلغ إجمالى إيرادات ما حققه الفيلم إلى 18 مليوناً و151 ألفا و229 جنيهاً خلال 21 يوم عرض بالسينمات.

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذى اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

ويشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 منافسة 4 أفلام هى: عصابة الماكس، ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، و اللعب مع العيال بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، وأهل الكهف بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد.