شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس تصوير مسلسل برغم القانون فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

تواصل أسرة مسلسل برغم القانون للنجمة إيمان العاصى تصوير مشاهد العمل في مدينة بورسعيد والتي تجمع بين إيمان العاصى وجورى بكر ورحاب الجمل ومحمد محمود عبد العزيز وعدد آخر من الفنانين المشاركين فى البطولة، حيث بدأ سافر فريق العمل إلى المدينة الباسلة يوم الخميس الماضي لتصوير جزء كبير من الأحداث هناك.

مسلسل برغم القانون يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

مسلسل برغم القانون يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة إيمان العاصى في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد النجاحات البارزة التي حققتها خلال السنوات الماضية، آخرها مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث تألقت بشخصية دلال التي جسدتها في المسلسل وسجلت إسمها كواحدة من أبرز نجمات موسم رمضان 2023.

وغابت إيمان العاصى عن دراما رمضان الماضى، بعدما قدمت آخر أعمالها جعفر العمدة الذى شاركت فى بطولته إلى جانب محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



ايمان العاصى من تصوير مسلسل برغم القانون فى بورسعيد



جوري بكر ومحمد محمود عبد العزيز



جوري بكر ومحمد محمود عبد العزيز من كواليس برغم القانون فى بورسعيد



كواليس مسلسل برغم القانون فى بورسعيد



كواليس مسلسل برغم القانون فى بورسعيد



