خاص- عامر زيان يحتفل بعمادة ابنه شربل: "انت النور البعيوني ياخد من عمري ويعطيك"

ميرنا وليد - بيروت - لطالما حقق الفنان عامر زيان العديد من النجاحات على الصعيد الفني سواء من ناحية الأغاني التي لاقى العديد منها مكاناً في قلوب الناس أو من ناحية الحفلات في لبنان وحول العالم، لكن منذ بضعة أيام النجاح كان طعمه مختلف فهو نجاح على شكل إنجاز بشري في أجواء مباركة وبالطبع يعتبره زيان أهم إنجازاته وهو إبنه الثاني شربل الذي احتفل بعمادته في كنيسة مار شربل في دير مار مارون عنايا، مع الإشارة الى أن زيان لديه إبن بكر هو إلياس لا يقل مكانةً في قلب زيان عن شقيقه شربل، وكان قد أطل في أحدث كليبات زيان "عشقتك" الأغنية التي حققت نجاحاً كبيراً.



زيان وبعد غياب طويل عن التواجد الإجتماعي أقام سهرة احتفالاً بعمادة شربل، حضرها العائلة والأصدقاء والفنانين والسياسيين بينهم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون أبي رميا ووزير الداخلية الأسبق المحامي زياد بارود ومن الوسط الفني الفنان ناجي الأسطا والفنان والملحن وسام الأمير وسفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر وغيرهم.

في السهرة غنى زيان، وعبّر عن فخره بإبنه بموال:"يا شربل الله يحميك، انت النور البعيوني، ياخد من عمري ويعطيك، اللي عشتون بيكفوني".

وقدم وصلة غنائية غنى فيها اجمل اغنياته مع الفنان والملحن وسام الأمير.

وفي الختام قدم زيان لكل من حضر تمثال مار شربل.

تجدر الإشارة الى أن هذا العام مليئ بالأفراح في عائلة عامر زيان حيث أن شقيقه سيتزوج في شهر أيلول/سبتمبر وشقيقته الممثلة لارا خوري ستتزوج بعده.

من موقع الخليج 365، نقول لزيان وزوجته السيدة ماندي حنا "عمادة مباركة" لـ شربل، ونتمنى له أن تكون كل أيامه مليئة بالصحة والفرح.