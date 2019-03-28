شاهد… رانيا يوسف تستعرض كلابها الخمسة: “حبايب ماما”

كتب امير فتحي في الخميس 28 مارس 2019 11:59 مساءً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف الحلقة العاشرة من برنامجها الاسبوعي “More About Rania” والذي تبثه عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذه الحلقة تحدثت رانيا يوسف عن حبها للكلاب والقطط والارانب كما استعرضت كلابها الخمسة.

في البداية، ظهرت رانيا يوسف مع كلبة من نوع “Golden Retriever” تطلق عليها اسم ليلي قالت ان عمرها ثلاث سنوات ونصف ووصفتها بـ “الطيبة جدا مش بتعمل اي حاجة خالص غير انها بتاكل وبتنام دي حبيبة ماما دي اول بيبي للماما”.

ثم استعرضت رانيا يوسف اربعة كلاب اخرى صغيرة الحجم كما تحدثت عن حبها لكلابها مؤكدة انها تقضي وقتها معهم عندما لا تكون مشغولة وتابعت “بس لما يكون عندي شغل او مشاوير طبعا على طول بنزل هم بيهجموا علي شوي بسلموا على ماما بعد كدة ماما تمشي وتسبهم طول اليوم لحد ما ارجع بالليل”.