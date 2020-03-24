بالبيجامة.. نوال الزغبى تدعم حملة خليك بالبيت

وظهر نوال الزغبى بالبيجامة من داخل منزلها وعلقت على الصورة قائلة "خليك بالبيت".
ومن ناحية أخرى حققت أغنية "القوية" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مليوى و909 آلاف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.
أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، الحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.
كانت نوال الزغبي، روجت لأغنيتها الجديدة «القوية» قبل أيام، وشوقت جمهورها لموعد طرحها الذي أكدت على أنه بات قريبًا، ونشرت صورًا من بوسترات الأغنية، وتستعد لإحياء حفلين غنائيين، يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 من شهر مايو المقبل، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بهولندا.
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