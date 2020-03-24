بالبيجامة.. نوال الزغبى تدعم حملة خليك بالبيت

شاركت الفنانة نوال الزغبى متابعيها بصورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر نوال الزغبى بالبيجامة من داخل منزلها وعلقت على الصورة قائلة "خليك بالبيت".

ومن ناحية أخرى حققت أغنية "القوية" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مليوى و909 آلاف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.



أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، الحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.