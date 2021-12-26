القصة الكاملة لموظف التجمع المنتحر وأول تعليق من زميلته ومديره وطليقته (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - ضاق “نور”، ذرعًا من تصرفات مديره في العمل وطريقة تعامله معه، وقرر أن يضع حد لتلك المضايقات، فصعد إلى الطابق الثالث بمقر الشركة وألقى نفسه ليسقط جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

انتحار “نور” أثار سخط الرأي العام المصري؛ وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي قصته على نطاق واسع، فيما أعلن أحد المحامين تبنيه الدفاع عن الموظف نور عاشور، المنتحر بداخل شركة في التجمع الخامس.

ونشرت فتاة تدعى روشان بغدادي مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تروي نظام العمل داخل الشركة والتي دفعت زميلها للانتحار من الطابق الثالث بالشركة.

وأضافت روشان بغدادي باكية: أنا كنت واقفة جنبه وهو بياخد آخر نفسه في المكان، أنا لحد دلوقتي مش عارفة أقوم من السرير ولا أدخل المكان تاني، متابعة: يا جماعة أنت كتيم ليدر أو مدير حط نفسك مكان أي حد، أنت مسؤول، لازم تحسوا بالناس اللي تحت إيديكم.

وواصلت بغدادي: أنت الموظف بيقضي معاك وقت أكتر ما بيقضي في بيته، بتعاملوا الناس على إنه عبيد، إحنا مش عبيد، زي ما أنت عاوزه يتعامل مع الزبائن وبتتعاطف معاهم، أنت كمان لازم تشوف مشاكله فين وتتعاطف معاه.

وأكدت قائلة: الراجل كان واقف جنبي وهو بيموت، بتاع الأمن بقوله ربنا يرحمه قالي الله أعلم، أنت مين عشان تقول مين ربنا يرحمه ومين ربنا ميرحموش، وحتى الشركة لم تنزل نعي له، وأنا ملحقتش ألقنه الشهادة”.

أول تعليق من مدير الموظف المنتحر

قال أشرف أحمد، مدير الموظف المنتحر داخل شركته بالتجمع الخامس، إن الأخير كان يعاني من مشكلات نفسية كثيرة قبل وفاته.

وأضاف في تصريحات صحفية: “عمره ما اشتكى، ولا قال أصل عايز كذا أو كذا، محصلش خالص”.

وأكمل: “نور أخبرني في الفترة الأخيرة، أنه غير مستقر في مكان معين للعيش فيه، وقالي شخصيًا قبل انتحاره، أنه كان يبيت في سطوح عمارة بيت طليقته”.

وأوضح: “قالي ببات فوق السطح في البرد وفي المطر والكلام ده كله، قولتله أنت قولت أبل كدة إنك مأجر شقة، قال لي: لأ حصل خناقة ومشيت، عرفت الكلام ده قبل انتحاره بـ4 أيام بس”.

وردًا على لماذا لم يحاول أحد منعه من الانتحار وإلقاء نفسه من الطابق الثالث، قال المدير: “لم يكن هناك أحد حوله وقتها، ولم نتوقع هذا التصرف، الأمر حصل في ثوانٍ معدودة، وشاهدنا الواقعة من خلال الكاميرات وفي النيابة العامة، لم نشاهد أحدا حوله”.

وحول وضع الشركة القانوني، أضاف: “لا توجد مشكلة لدينا، النيابة استمعت لأقوالنا، وتم إغلاق الموضوع بشكل كامل، وقانونًا كل حاجة خلصانة، أنا اللي كنت بلف على النيابة والقسم والمشرحة، والحاجات دي كلها، أصل حصل مشكلة، إنهم كانوا عايزين أقوال طليقته وحد من إخواته بس طليقته جت وقالت كلامها، عشان نطلع تصريح الدفن، مكنش راضي يطلع تصريح الدفن غير باستماع كل هذه الأسماء”.

وأوضح: “لا نريد أن نصدر أي بيان أو نرد على أي شخص ينتقدنا بخصوص الحادث، من الناحية القانونية لا يوجد أي شيء، وتم إغلاق التحقيق، أنا دفنته بإيدي”.

أول طلب إحاطة بشأن الموظف المنتحر

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، حول التعسف في حقوق العاملين بالقطاع الخاص وغياب الرقابة على خلفية الواقعة الأخيرة بانتحار أحد العاملين في إحدى شركات الكول سنتر بمنطقة التجمع الخامس بسبب تعرضه إلى التعنيف المعنوي ومنعه من الحصول على حقوقه.

وقال النائب، في طلب الإحاطة: “شهد القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة العديد من الشكاوى بشأن تعرض العاملين فيه لكثير من الضغوط؛ وهو الأمر الذي دفع أحد العاملين بشركة في التجمع الخامس، مؤخرًا للانتحار بعد منعه من دخول دورة المياه من قِبل مديره المسؤول، وهو الأمر الذي يفتح ملف غياب الرقابة من جانب الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة على التزام القطاع الخاص بضوابط العمل وقانون العمل الذي من الضروري أن يضمن التوازن ما بين العامل وصاحب العمل.”

وأضاف النائب: “حادثة التجمع الأخيرة كاشفة لوضع لا بد أن تنتبه له الحكومة وتعمل الأجهزة الرقابية على تفعيل دورها بشكل مختلف برقابة صارمة على أداء الشركات بالقطاع الخاص حفاظًا على حقوق العاملين التي يكفلها الدستور، بجانب الدور التوعوي للعاملين بشأن حقوقهم والحفاظ عليها وأن يكون لديهم الشجاعة في إثبات المخالفات ومواجهتها بشكل قانوني، ومن ثم فهناك دور أكبر على وزارة القوى العاملة في هذا الملف مع ممثلي القطاع الخاص خصوصاً التدريب والتأهيل للمسؤولين عن إدارة فرق العمل بأية شركة من الشركات”.

طليقة الموظف المنتحر

قالت نشوى عاشور طليقة الموظف المنتحر بشركة بالتجمع الخامس، إنهما منفصلين من 6 أشهر، وكان يعيش مع زميله بسبب عدم قدرته على سداد إيجار شقته، ولكن في الفترة الأخيرة عاد مرة أخرى إلى البيت والعيش مع أولاده بسبب ظروفه المادية التي كان يمر بيها، وكانت ينتظر العلاوة السنوية ليسدد جزء من ديونه التي بلغت 15 ألف جنيه.

وأوضحت نشوى، أنها تلقت خبر انتحار طليقها نور.ع 45 سنة ولم تستطع إخبار أولادها، خوفا على مشاعرهم وأن طليقها كان ينتظر العلاوة السنوية لسداد ديونه لشراء أجهزة كهربائية، ولكن قبل نزول العلاوة تفاجأ نور بأن المدير يبلغه بالاستغناء عنه وقتها قرر الانتحار.

وتابعت نشوى، أن طليقها كان يعاني من مرض السكر، وبسبب ظروف مرضه فإنه يحتاج إلى دخول لدورة المياه، ولكن بسبب تعنت المدير الخاص به، كان يرفض دخوله، ويأمره بمباشرة عمله، وكان يشتكي لها دائما بسبب معاملة المدير السيئة له ولباقي زملائه.

وفي وقت سابق، تلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس، بورود بلاغا من موظف استقبال في شركة، يفيد بوجود شاب متوفى نتيجة انتحاره.

وانتقلت قوة من رجال الشرطة، إلى موقع الحادث، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى كان يعاني من حالة اكتئاب؛ بسبب ضغوط العمل، وظروف مادية سيئة، فقرر التخلص من حياته.

وبيّنت التحريات، أن المتوفى عانى مؤخرًا من حالة اكتئاب؛ نتيجة تهديد بالفصل من الشركة التي يعمل بها، فأقدم على الانتحار من الطابق الثالث داخل الشركة، ولا شبهة جنائية في الواقعة.

ونقلت جثة الشاب إلى المشرحة، تحت تصرف جهات التحقيق.

واستمع فريق من رجال المباحث، إلى أقوال موظفي الشركة، وشهود عيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

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