قبل عرض مسلسله “مون لايت”.. وفاة الفنان الفرنسي جاسبارد أوليه في حادث مأسوي عن عُمر 37 عامًا

ابو ظبي - احمد الجزار - لقى الفنان الفرنسي جاسبارد أوليه مصرعه فى حادث تزلج مأسواى فى جبال الألب عن عمر ناهز 37 عامًا، حيث أصيب فى الحادث وتعرض لإصابة خطيرة فى الجمجمة، ويأتى مصرع جاسبارد أوليه، قبل عرض مسلسل Moon Knight والذى يشارك فى بطولته وينتمى إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائى، التى تضم أفلام مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel.

يلعب فى المسلسل أوسكار إيزاك دور البطل الخارق مارك سبكتور، وهو جندي سابق في المارينز، يتحول إلى مرتزق ويستخدم شخصياته المتعددة لمحاربة الجريمة، ويشارك في بطولة المسلسل أيضاً إيثان هوك، ومن المقرر عرضه ابتداءً من 30 مارس عبر منصة ديزني+ التي أعلنت عن ميعاد عرضه مع إطلاق الإعلان الرسمي.

وتم اختيار الممثل إيثان هوك في دور قيادي بـ مسلسل “Moon Knight” القادم على منصة Disney Plus، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع “Variety”، وهو الفنان الذي رشح لأربع جوائز أوسكار، بما في ذلك اثنتين لأفضل ممثل مساعد عن فيلم “Training Day” و”Boyhood”.

كما يلعب الممثل أوسكار إسحاق دور البطولة فى السلسلة الجديدة Moon Knight، من إنتاج Marvel وDisney +، المبنية على بطل الكتاب الهزلي، ويقوم الكاتب جيريمي سلاتر، الذي طور وكتب سلسلة نيتفليكس المقتبسة من الكتب المصورة The Umbrella Academy، بـ كتابة العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع ” deadline”.

