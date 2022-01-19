بعد العثور على جثتها أعلى سطح عمارة.. القبض على قاتل بطلة العالم لكرة السرعة روان الحسيني

ابو ظبي - احمد الجزار - تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، من إلقاء القبض على مسجل خطر شقي، مقيم بمدينة دسوق، وذلك عقب تحديده بمعرفة فرق البحث التي قامت مباحث مديرية أمن كفر الشيخ بتكليفها للكشف عن غموض واقعة مقتل لاعبة كرة السرعة روان محمد الحسيني، لاعبة فريق نادي دسوق الرياضي.

وترأس اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، فريق بحث ضم عددا من ضباط البحث الجنائي من بينهم العميد أحمد السكران رئيس فرع البحث الجنائي، وذلك عقب بلاغ من أهل لاعبة كرة السرعة بالعثور على نجلتهم جثة هامدة أعلى سطح إحدى العمارات السكنية بشارع الجيش.

وخلال 24 ساعة تقريبًا تمكن فريق البحث من تحديد هوية قاتل اللاعبة روان محمد الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، ومنتخب جامعة كفر الشيخ، والحاصلة على بطولة العالم للأندية مع فريقها.

وتبين أن المتهم استغل الظلام بمدخل العمارة السكنية وباغت المجني عليها، وقام بإرغامها على الصعود لسطح العمارة ثم خنقها، وعاود خنقها مرة أخرى بإيشارب، ثم سرقة الحلق الخاص بها والهاتف المحمول وغادر محل الواقعة.

وعقب تحديد هويته تبين أنه “إ.م.م” مسجل خطر شقي، مقيم بمدينة دسوق، وأن جرى اتهامه في 17 سابقة من بينها الإتجار بالمواد المخدرة والسرقة والبلطجة، وعند مواجهته بما أسفرت عنه جهود فريق البحث، اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وأن الهدف منها السرقة، حيث قام بسرقة الحلق الخاص بها وهاتف محمول.

تفاصيل وفاة روان الحسيني

صدمة كبيرة بين أهالي دسوق بمحافظة كفر الشيخ بعد العثور على جثة روان محمد عبد الوهاب الحسيني، 20 عامًا، طالبة بالفرقة الثالثة في كلية تربية رياضية بجامعة كفر الشيخ، وبها آثار خنق حول الرقبة، وشكلت مديرية أمن كفر الشيخ فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، وتبين من الكشف المبدئي على الجثة وجود كدمات في الرأس وخنق في الرقبة.

معلومات عن روان الحسيني بنت دسوق

ولدت روان محمد الحسيني في عام 2001 بمدينة دسوق، وشاركت مع فريق «كرة السرعة» كلاعبة، وكانت تلعب في الفريق الأول لكرة السرعة، بالإضافة إلى تدريبها لفريق الناشئين في نادي دسوق الرياضي بمحافظة كفر الشيخ.

وكُرمت روان محمد الحسيني من وزير الشباب والرياضة السابق، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الأسبق، وذلك عقب حصولها مع باقي لاعبي فريق كرة السرعة على بطولة العامة 2016 على مستوى العالم، في بطولة العالم للأندية وحصل الفريق على المركز الأول وقتها، كما حصد فريق الناشئين المركز الأول وحصل فريق الكبار على المركز الثالث لبطولة العالم في كرة السرعة.

تشييع جثمان روان الحسيني

وشيع الآلاف جثمان بطلة العالم في كرة السرعة روان الحسيني، أمس الثلاثاء، عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد إبراهيم الدسوقي، وسط بكاء وحالات إغماء، مطالبين بسرعة التعرف على المتسبب في مقتلها، والقصاص منه.

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